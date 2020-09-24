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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İzzet Taşkıran   | 24.09.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında olması bekleniyor.

Bölgede az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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