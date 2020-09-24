Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında olması bekleniyor.
Bölgede az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.