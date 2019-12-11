Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.