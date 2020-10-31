Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 31.10.2020
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 950 bini geçti
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu

İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu
Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu