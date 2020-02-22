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Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

İzzet Taşkıran   | 22.02.2020
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

İstanbul

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne çevreleri dışındaki bölge genelinde hafif yağmur öngörülürken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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