Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
İstanbul
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne çevreleri dışındaki bölge genelinde hafif yağmur öngörülürken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.