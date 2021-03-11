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Türkiye

Marmara Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Elif Küçük   | 11.03.2021
Marmara Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 14 Mart Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara Bölgesi'nde hafif kuvvette zirai don beklenildiği kaydedildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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