Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.43
BIST 100
101,413.40
Altın
1,295.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de konuşuyor Adalet Bakanı Gül konuşuyor
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.03.2019
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Ankara

İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yönünün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğuya dönmesi ve kuvvetinin artması bekleniyor.

Rüzgarın, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

'Bazı Batılı yayın organları seçim haberlerinde tarafsızlığı korumuyor'

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
ABD'yi vuran hortumda 22 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi vuran hortumda 22 kişi hayatını kaybetti