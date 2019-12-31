Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,518.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Sabah saatlerinde Erdek'ten gemiye yüklenerek götürülen jeneratör ve trafoların çalıştırılmasıyla Marmara Adası'na elektrik sağlanmaya başlandı.

Miraç Kaya   | 31.12.2019
Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Balıkesir

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki gündür süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.

Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından, çalışma başlatan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arızanın olduğu yere müdahale edemedi.

Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütüldü.

Halkın yeni yıla elektriksiz girmemesi için Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı'ndan adaya ulaştırıldı.

Malzemelerle adaya giden 7 ekibin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yeni yıl öncesi ada sakinleri elektriğe kavuştu.

Öte yandan, UEDAŞ ekipleri hava koşullarına göre arızanın giderilmesi için denize açılarak çalışmalarına başlayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası'nda jeneratörler çalışmaya başladı

Marmara Adası'na jeneratör kuruluyor

Yüzer NGS Arktik Rusya'nın kalkınmasına katkı sağlayacak

Yüzer NGS Arktik Rusya'nın kalkınmasına katkı sağlayacak
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı
Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak

Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak