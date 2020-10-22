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Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaan Bozdoğan   | 22.10.2020
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul

Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan için, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde dini tören düzenlendi. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin düzenleneceği Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne getirildi. Tören çan sesi ile başladı.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan'ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Esayan'ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Eseyan da katıldı.

Esayan'ın cenazesi, törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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