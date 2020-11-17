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Mardin'de sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Halil İbrahim Sincar   | 17.11.2020
Mardin'de sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Mardin

Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Ömeryan kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, kapak kısmı taşlarla gizlenmiş sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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