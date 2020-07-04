Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.