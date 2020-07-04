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Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.07.2020
Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.

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