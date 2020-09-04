Euro
8.81
Dolar
7.46
BIST 100
1,086.75
Altın
1,919.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Osman Öksüz   | 04.09.2020
Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Mardin

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren V.B, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü V.B, anne ve babasıyla buluşturuldu. 

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı.

V.B'nin annesi, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere selam göndererek, "6 yıldan sonra evladıma kavuştum. İnşallah herkes evladına kavuşur. Bunu istiyoruz Allah'ımızdan. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Baba da "Yüce Rabb'im inşallah bu işe son verir. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı
Kovid-19'la mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri ev ev dolaşıp virüsün izini sürüyor

Benzer haberler

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu