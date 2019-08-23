Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
95,922.01
Altın
1,495.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Sertaç Bulur   | 23.08.2019
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

'Pusucu' terörist jandarmanın pususuna düştü

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi

Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi