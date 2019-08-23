Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
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