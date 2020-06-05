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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sertaç Bulur   | 05.06.2020
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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