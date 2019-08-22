Mardin ve Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.