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Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın, Suruç ilçesinin HDP'li belediye başkanları haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Erdem Gültekin   | 15.11.2019
Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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