Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın, Suruç ilçesinin HDP'li belediye başkanları haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Mardin
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.