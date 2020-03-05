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Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı.

Orhan Onur Gemici   | 05.03.2020
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

Ankara

Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.


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