Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı.
Ankara
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.
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