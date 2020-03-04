Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi.
Bu kapsamdaki arama faaliyetlerinde iki farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş örgütsel doküman ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliğindeki eşyalar muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.