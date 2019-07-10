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Manisa'da trafik kazası: 5 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bayram   | 10.07.2019
Manisa'da trafik kazası: 5 ölü, 6 yaralı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen yolcu otobüsü, minibüs ve otomobil çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.


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