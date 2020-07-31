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Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram   | 31.07.2020
Manisa'da orman yangını çıktı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.

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