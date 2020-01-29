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Manisa'da depremin yaraları sarılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi. Ağır hasar alan Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı.

Fatih Tıpırtın   | 29.01.2020
Manisa'da depremin yaraları sarılıyor

Manisa

Depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor. 

Ağır hasar aldığı için yıkımına karar verilen Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkımı da bağlanan halatlarla kademeli olarak gerçekleştirildi.

Caminin yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen hafta 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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