Manisa'da ahşap fabrikasında yangın
Manisa Alaşehir'de bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Manisa
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.