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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 04.02.2020
Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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