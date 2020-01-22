Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada Manisa Yunusemre'de saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.