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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada Manisa Yunusemre'de saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.01.2020
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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