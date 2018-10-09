Mali'deki Maarif Okullarında ilk derz zili çaldı

İSTANBUL

Mali'de Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki 21 okulda 2 bin 600 öğrenci için 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, başkent Bamako ve Segou kentlerindeki anaokulu, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim sezonu başladı. Öğrenciler ilk derse girerken, okul bahçesindeki velilerin de çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi.

Açıklamada görüşüne yer verilen TMV Mali Direktörü Eşref Birinci, okulların yeni eğitim öğretim yılına hummalı çalışma sonucunda hazırlandığını belirtti.

Kaliteli eğitim anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Birinci, "Genel anlamda okullarımızın faaliyetlerinden memnun olan velilerimiz bizden çocuklarını üniversiteye kadar hazırlamamızı talep ediyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu ay içerisinde Türkiye'den Mali'ye gönderilmiş tüm altyapı ekipmanlarımızın kampüslerimize yerleştirilmeleri neticesinde öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Veliler, bazı okulları ziyaret ederek yöneticilere eğitimdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Velilerden Kadiatou Sissoko, Maarif Okullarının ülke eğitimine kalite getirdiğini aktarırken, "Çocuklarımızı okula gönül rahatlığıyla gönderiyoruz. Türkiye ile aramızda olan gönül bağını daha iyi hissediyoruz. Hayalim çocuğumun Türkiye'de tıp fakültesi okuması ve ülkesine doktor olarak dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Şehit Fethi Sekin Eğitim Kompleksinde çocuğu eğitim gören velilerden Abdoul Bacar Coulibaly de 3 çocuğunun Maarif Okullarında, laboratuvarlarından teknoloji sınıflarına kadar birçok alanda yenilikçi eğitim sitemi ile eğitim aldığını, Türk öğretmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini ve çocuklarına kendi evlatları gibi baktıklarını vurguladı.

Muhabir: Kaan Bozdoğan