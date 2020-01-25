Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da hayvanları kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, hasar gören evlerin yıkılan ahırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları bulundukları yerden çıkararak güvenli yerlere sevk etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.