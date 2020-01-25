Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Türkiye

Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Volkan Kaşik   | 25.01.2020
Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da hayvanları kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, hasar gören evlerin yıkılan ahırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları bulundukları yerden çıkararak güvenli yerlere sevk etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

'Komşunun annesi senin sesini duyuyor mu?'

'Komşunun annesi senin sesini duyuyor mu?'

Depremin ardından ilk görüntüler emniyetin gece görüş sistemli hava araçlarıyla alındı

Bahçeli deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirdi

Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı
Depremde yaralanan vatandaşlar 'deprem anını' anlattı

Depremde yaralanan vatandaşlar 'deprem anını' anlattı
İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz