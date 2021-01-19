Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,569.80
Altın
1,843.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Türkiye

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 718 mahalleden 349'unun yolu ulaşıma açıldı.

Yeter Erdine   | 19.01.2021
Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

Malatya

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

400 ekip ve 800 çalışan ile 24 saat esasına göre karla mücadele eden ekipler, 718 mahalleden 349'unun yolunu ulaşıma açtı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Orta ve dar gelirli ülkeler bahara kadar Kovid-19 aşılarına erişemeyebilir
Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu
ABD'nin 30 eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 96 milyon 51 bini geçti

Benzer haberler

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

'Beyaz örtü' Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında güzel görüntü oluşturdu

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

'DEAŞ'ın bombacısı'nın büyük kentlerdeki eylem hazırlığı gerekçeli kararda

'DEAŞ'ın bombacısı'nın büyük kentlerdeki eylem hazırlığı gerekçeli kararda
Ihlara Vadisi 'Beyaz gelinliğini' giydi

Ihlara Vadisi 'Beyaz gelinliğini' giydi
Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı