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Malatya'da kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.

Volkan Kaşik   | 29.07.2020
Malatya'da kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.

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Malatya'da kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi

Malatya'da kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi