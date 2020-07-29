Malatya'da kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.
Malatya
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.
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