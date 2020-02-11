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Türkiye

Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli kırsal mahallelerde depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Orhan Yoldaş   | 11.02.2020
Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle kentin kırsal mahallelerinde soğuk hava ve engebeli arazi şartlarına rağmen depremzedelere şefkat elini uzatan jandarma, kar yağışına rağmen çadır kurma çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bir yandan kırsal mahallelere taşıdığı çadırları kurarken bir yandan da depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı, ailelere ise gıda kolisi dağıttı.

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