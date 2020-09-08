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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Baruş, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını açıkladı.

Aykut Karadağ,Volkan Kaşik,Okan Coşkun   | 08.09.2020
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Ankara/Malatya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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