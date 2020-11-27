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Malatya Valisi Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Battalgazi ilçesinde inceleme yaptı.

Yeter Erdine   | 27.11.2020
Malatya Valisi Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinin depremden etkilenen Uluköy ve civar mahallelerini ziyaret etti. 

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'den bilgi alan Baruş, can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremden etkilenen veya evlerine giremeyecek durumda olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talimat verdi.

Baruş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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