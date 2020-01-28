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Malatya Valiliği 'Elazığ depremi'yle ilgili son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarda, kentteki 4 bin 128 konutun ağır, 2 bin 87 konutun az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Orhan Yoldaş   | 28.01.2020
Malatya Valiliği 'Elazığ depremi'yle ilgili son durumu paylaştı

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 481 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılanlardan 21'inin tedavileri sürüyor.

Hasar tespit için kurulan 60 ekipte 180 kişinin sahada çalışmaları devam ediyor. Depremde, Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi'de 50, Pütürge'de 139, Kale'de 148, Yeşilyurt'ta 8 konut yıkıldı.

Kentte 4 bin 128 konutun ağır, 2 bin 87 konutun az hasarlı olduğu belirlendi. Deprem bölgesinde 414 ahır, ağır hasar gördü, 86 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 3 bin 545 çadır, 3 bin 965 yatak, 11 bin 570 battaniye, 11 bin 392 ısıtıcı dağıtıldı. Çadır kurma işlemlerinde 140 asker, 70 afet ekibi ve 147 güvenlik korucusu yer aldı.

İçme suyu ve elektrik sıkıntısının yaşanmadığı deprem bölgesinde, sıcak yemek dağıtımı sürüyor.

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