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Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Volkan Kaşik,Orhan Yoldaş   | 24.06.2020
Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan ve 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in koordinesinde 100 polisle, Malatya merkez mahalleleri ve Akçadağ ilçesi ile Siirt'te 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleri "Neptün" ve "Bonita"nın da katılımıyla düzenlenen operasyonda drone da kullanıldı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı polisler ise sokak girişlerinde önlem aldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerdeki aramalarda 102 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 146 yeşil reçeteli hap, 2 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 49 tüfek kartuşu ve 1 hançer ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adresinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.

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