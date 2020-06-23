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Mahkeme 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Barış Kılıç,İsmet Karakaş   | 23.06.2020
Mahkeme 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Ankara
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu. 

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