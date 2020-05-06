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Mağazalarını açmaya hazırlanan BMD markaları yeni süreçten endişeli

Birleşmiş Markalar Derneğinden yapılın açıklamada, "Artan maliyetler ve üretim zincirinde meydana gelen kopmaların markalarımızı olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fatma Eda Topcu   | 06.05.2020
Mağazalarını açmaya hazırlanan BMD markaları yeni süreçten endişeli

İstanbul

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), AVM'lerin yeniden açılışına ilişkin taleplerde bulundu. Buna göre, BMD, 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmamasını, sonrasında 1 yıl boyunca ciro kirasına dönülmesini, ortak alan giderinin ciro kirası üzerinden belirlenmesini, zarar eden mağazalardan tazminatsız çıkış kolaylığı sağlanmasını ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin eylül sonuna kadar devam etmesini istiyor.

BMD Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamayla, AVM'lerin yeniden açılışına ilişkin taleplerini açıkladı.

Açıklamaya göre, markalar AVM'lerle birlikte 11 Mayıs'tan itibaren deneme açılışı yapmaya başlayacaklar, geniş katılımlı açılış ise 1 Haziran'da planlanıyor. BMD üyesi markalar, salgın nedeniyle 18 Mart akşamı kapattıkları Türkiye genelindeki 70 bin mağazayı yeniden açmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini rehber edinen ve güvenli bir açılış yapmak isteyen markalar, 11 Mayıs'tan itibaren öncelikle caddelerdeki ve açık AVM'lerdeki mağazalarında deneme açılışı yapacaklar.

Markalar geniş katılımlı açılışı ise ürün tedariki, mağaza içi düzenlemeleri ve hijyen önlemlerini tamamladıktan sonra
1 Haziran'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

BMD Yönetim Kurulu, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için önerilerini 5 başlık altında topladı.

Yapılan açıklamada, yeni dönemde markaları yeni şartların beklediği hatırlatıldı.

Sosyal mesafe kuralı nedeniyle mağazalarda ziyaretçi sayısının düşeceği, daha az ürün ve model sunumu yapılabileceği, cirolardaki turist katkısının çok azalacağı vurgulanan açıklamada, "Bütün bunlara ek olarak artan maliyetler ve üretim zincirinde meydana gelen kopmaların markalarımızı olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Markaların tüm finansman kaynaklarını üretici ödemelerine ayırdığı ve yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda kaldığının bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Normalleşme tam olarak gerçekleşene kadar 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmasın. Ancak eski cirosunun en az yüzde 80'ini yakalayan perakendeci ciro üzerinden kira ödeyebilsin. Salgının etkileri ortadan kalkana kadar kazandığın kadar öde', bir başka ifade ile 'kazan-kazan' ilkesinden hareketle 1 yıl boyunca ciro kirasına dönülsün. AVM'lerdeki ortak alan işletme gideri hesabı, ciro kirasına yüzdelik bir pay eklenerek ve şeffaf bir şekilde yapılsın.

Markaların zarar eden mağazalarını 'mücbir sebep' kapsamında hızla kapatarak verimli operasyonlara odaklanmaları gerekiyor. AVM yönetimleri bu durumdaki mağazalardan çıkış için yıllar önce imzalanan kontratları gerekçe göstererek yüksek tazminatlar istemesin. Aksi takdirde birçok marka yakın gelecekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak."

BMD açıklamasında, Kısa Çalışma Ödeneği'nin eylül ayı sonuna kadar devam etmesi talebi de yer aldı.

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