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Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Cruz'u kabul etti.

Enes Kaplan   | 15.12.2020
Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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