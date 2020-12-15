Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Cruz'u kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.