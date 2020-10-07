Euro
9.29
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,887.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

Diyarbakır'da Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu tespit edildi.

Aziz Aslan   | 07.10.2020
Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Ekim'deki operasyon kapsamında, Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Baroya kayıtlı avukat gözaltına alındı

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı M.N.D'nin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi
Trump'ın Doktoru Conley: Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi

Benzer haberler

Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Diyarbakır annelerinden Akkuş: Kızım neredeysen bir sesini duyur

Diyarbakır annelerinden Akkuş: Kızım neredeysen bir sesini duyur
Salgın geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine talebi artırdı

Salgın geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine talebi artırdı