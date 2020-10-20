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Türkiye

Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 20.10.2020
Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandı." ifadelerine yer verildi. 

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