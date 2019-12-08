Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için başkentte cenaze töreni düzenlendi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.12.2019
Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı Fotoğraf: Metin Aktas /AA

Ankara

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği Ahmet Başçeri için başkentte düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ve ailenin yakınları katıldı.

Ahmet Başçeri'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim

Benzer haberler

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek