'Latin Amerika birlikte büyüyebileceğimiz bir kıta'
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, "Latin Amerika yatırım yapmak için iyi bir yer, birlikte büyüyebileceğimiz bir kıta." dedi.
Ankara
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, ülkesinin Türkiye ile farklı alanlarda iş birliğine hazır olduğunu belirterek, "Latin Amerika yatırım yapmak için iyi bir yer, birlikte büyüyebileceğimiz bir kıta." dedi.
Büyükelçi Peralta, Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışı vesilesiyle AA muhabirine iki ülke ilişkilerinin gelişimine dair değerlendirmelerde bulundu.
Paraguay'ın büyükelçiliğin açılışından önce de hali hazırda Türkiye ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda bağlarını güçlendirmek için adımlar attığını ifade eden Peralta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Paraguaylı iş adamları arasında ve Paraguay Sanayiciler Birliği ile Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) arasında imzalanan anlaşmaları hatırlattı.
Peralta, söz konusu anlaşmalarla ekonomik iş birliği, vizesiz seyahat ve hava trafiği konularında düzenlemeler getirildiğini hatırlatarak, "Bu anlaşmalar temelde her iki ülkenin karşılıklı yatırımlarını korumayı ve çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Ortadoğu ve Asya için tarihi bir geçiş noktası olduğuna vurgulayan Peralta, Paraguay'ın da Güney Amerika Ortak Pazarının (MERCOSUR) merkezindeki bir ülke olduğunu ve her iki ülkenin de girişimcilere ticaret merkezi işlevi sunduğuna dikkati çekti.
"Birlikte büyüyebileceğimiz bir kıta"
Büyükelçi Peralta, Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerinde büyükelçilikler açmasının öneminin altını çizerek, "Latin Amerika yatırım yapmak için iyi bir yer, birlikte büyüyebileceğimiz bir kıta." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin ekonomik, ticari, coğrafi, kültürel ve sportif bakımdan büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Peralta, iki ilişkilerde bu alanların tümünde iş birliği faaliyetleri başlatıldığını bildirdi.
Paraguay'da TİKA ofisi
Peralta, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Paraguay'da ofis açma planınından memnuniyet duyduklarını belirterek, TİKA'nın daha önce Paraguay'a ambulans yardımında bulunduğunu ve yeni projelerde birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.
"Anadolu Ajansı'nın varlığı önemli"
Anadolu Ajansı'nın (AA) Paraguay'da büro açmasını önemsediklerini, çünkü bilginin kamuoyuna ancak basın yoluyla yayılabileceğine inandıklarını söyleyen Peralta, "Anadolu Ajansı gibi prestijli bir ajansın Latin Amerika'da var olması çok önemli." diye konuştu.
Peralta, Paraguay resmi haber ajansının bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğuna işaret ederek, "AA'nın en kısa zamanda Paraguay'da faaliyete başlamasını umuyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.