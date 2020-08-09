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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’da otobüs kazası meydana geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu’da otobüs kazası: 5 ölü

İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden yolcu otobüsü üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 09.08.2020
Kuzey Marmara Otoyolu’da otobüs kazası: 5 ölü Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı ) 

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Karabükten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

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