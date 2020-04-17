Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunuyor
logo
Türkiye

Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahsin Küçükkaraca,Ayşe Yıldız   | 17.04.2020
Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı. İşçilerin geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan 349 işçi, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen Türk vatandaşlarının koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı
ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti
Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da
CANLI - Sağlık Bakanı Koca konuşuyor

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

KKTC'de Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları deneyimlerini paylaştı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti
18 yaşındaki Afgan genç koronavirüsü yendi

18 yaşındaki Afgan genç koronavirüsü yendi
Jandarmadan Kovid-19 denetimi

Jandarmadan Kovid-19 denetimi