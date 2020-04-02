Euro
7.15
Dolar
6.60
BIST 100
89,510.88
Altın
1,614.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'de

Kuveyt’teki Türk işçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı.

Hayati Akçay   | 02.04.2020
Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'de Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi. 

Uçaktaki 301 işçi, havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

İşçileri taşıyan otobüs, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

İşçilerin, KYK Esma Hatun Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, otobüslerle Giresun'a götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kuveyt'ten yarın da bir grup Türk işçinin uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirileceği ve Giresun'da KYK yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı
Almanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 1048'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında yeni tip koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'de

Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'de

Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak

Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak