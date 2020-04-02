Kuveyt'teki Türk işçilerden 301'i Türkiye'de
Kuveyt’teki Türk işçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı.
Ordu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 301 işçi, havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
İşçileri taşıyan otobüs, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.
İşçilerin, KYK Esma Hatun Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi
Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, otobüslerle Giresun'a götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulacak.
Kuveyt'ten yarın da bir grup Türk işçinin uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirileceği ve Giresun'da KYK yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.