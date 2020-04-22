Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kuveyt'teki 348 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kuveyt'te bulunan 348 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

İsa Toprak   | 22.04.2020
Kuveyt'teki 348 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY "Heybeliada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray'a gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 45 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 18 bini geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında Kovid-19 ile mücadeleyi ele aldık
Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz

Benzer haberler

Afganistan'da Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları başladı

Afganistan'da Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları başladı

İngiltere'de muhalefet, hükümeti Kovid-19'la mücadelede yavaş kalmakla suçladı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 45 bini geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında Kovid-19 ile mücadeleyi ele aldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında Kovid-19 ile mücadeleyi ele aldık
Kovid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Kalaycı'nın ismi görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi

Kovid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Kalaycı'nın ismi görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi