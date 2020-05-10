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Türkiye

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.05.2020
Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona taşındı.

Pasaport kontrolünün ardından yolcular, uçaktan sırayla inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Sağlık görevlileri tarafından şüpheli bulunan 5 yolcu ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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