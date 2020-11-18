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Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi: Türkiye, Suriyeliler konusunda tek oldu

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, yaklaşık 4,5 milyon Suriyeliye süresiz ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu tavrını takdir ettiklerini belirterek, "Kuveyt kesinlikle bu konuda Türkiye'yi çok destekliyor ve çok beğeniyor." dedi.

Fırat Özdemir   | 18.11.2020
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi: Türkiye, Suriyeliler konusunda tek oldu Fotoğraf: Fırat Özdemir / AA

Gaziantep

Kuveyt'in maddi destek sağladığı Suriyeli dernek ve yardım kuruluşlarıyla görüşmek üzere Gaziantep'e gelen Al-Zawawi, AA muhabirine, Türkiye'nin Suriyelilere sağladığı destek ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Ghassan Al-Zawawi, Kuveyt devletinin Suriye'deki olaylara karşı bir bakıştan ziyade bir duruşunun olduğunu söyledi.

"Suriye'deki olaylara insani olarak bakıyoruz"

Söz konusu duruşun Kuveyt devletince Suriye'deki sisteme karşı resmi olarak ilan edildiğini anlatan Ghassan Al-Zawawi, "Biz Suriye'deki olaylara insani olarak bakıyoruz. Diliyoruz ki, Suriye'deki bütün yaşayanlar, dini ve ırkları ne olursa olsun orada barış ve ferah içerisinde yaşasın." dedi.

Ghassan Al-Zawawi, Suriye'de tekrardan barış sağlanması ve güvenin gelmesini dilediklerini, Suriyelilerin topraklarına dönerek oraları iyileştirmelerini umduklarını aktardı.

"Türkiye Suriyeliler konusunda tek oldu"

Kuveyt olarak Türkiye'nin Suriyelilere karşı davranışını tebrik ettiklerini vurgulayan Al-Zawawi, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik bu tebrik ile değerlendirme çok özel ve hakikidir. Çünkü Türkiye, Suriyeliler konusunda tek oldu. Türkiye 4,5 milyon Suriyeliye topraklarında ev sahipliği yapıyor ve çok yüksek maliyetler ödüyor. Türkiye'nin Suriyeliler konusunda belirli bir süresi olmadı. Bu konu süresiz olduğu için daha da önemli. Kuveyt kesinlikle Suriyeliler konusunda Türkiye'yi çok destekliyor ve çok beğeniyor."

Al-Zawawi, Kuveyt devletinin Türkiye'deki Suriyelilere maddi destek sağladığını, Türkiye'deki özel yardım kuruluşlarına son bir yılda vermiş oldukları desteğin yaklaşık 16 milyon doları bulduğunu bildirdi.

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