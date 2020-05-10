Kuveyt ve Cezayir'deki 354 kişi Türkiye'ye getirildi
Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı ile Cezayir'deki 9'u yabancı uyruklu 101 işçi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Ankara/Adıyaman/Yozgat
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona taşındı.
Pasaport kontrolünün ardından yolcular, uçaktan sırayla inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.
Yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi. Sağlık görevlileri tarafından şüpheli bulunan 5 yolcu ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yozgat'taki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen ve maske dağıtılan vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Burhan Atungök de "Devletimiz çok güzel çalışmış Allah zeval vermesin. Bizi ülkemize getirdi, 14 gün burada karantinada kalıp memleketim Elazığ'a gideceğiz." diye konuştu.
Melek Işık ise "Devletimize çok teşekkür ediyorum bizi ülkemize kavuşturdu. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İnsan toprağı öpmek istiyor. İnşallah 15 gün sonra aileme kavuşacağım." dedi.
Cezayir'den 101 işçi Adıyaman'a getirildi
Cezayir'de bulunan 9'u yabancı uyruklu 101 işçi de uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle kent merkezine getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi.
Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA
Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin her türlü ihtiyacını, Adıyaman Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay karşılayacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Karantina süresi bittiğinde misafirlerimizi memleketlerine göndereceğiz." dedi.
İşçilerden Sevda Çalışkener, Cezayir'deki evinde de karantina altında tutulduklarını belirterek, "Hiçbir sıkıntı olmadan eşimle Türkiye'ye geldik. Burada yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacağız." diye konuştu.
Oykan Bulut ise Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını vurgulayarak, "14 gün Adıyaman'daki yurtlarda karantinada olacağız." ifadelerini kullandı.