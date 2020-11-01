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Kuşadası'ndaki Özer Türk Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu

Yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı ve Aydın Valiliği aracılığıyla, ilçede evleri hasar gören vatandaşların kendisini daha rahat hissetmesi amacıyla Kuşadası Özer Türk Stadı'nda çadırların kurulduğu bildirildi.

İbrahim Uzun   | 01.11.2020
Kuşadası'ndaki Özer Türk Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evleri hasar gören ve binalarına girmek istemeyen vatandaşlar için AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığı ve Aydın Valiliği aracılığıyla, ilçede evleri hasar gören vatandaşların kendisini daha rahat hissetmesi amacıyla Kuşadası Özer Türk Stadı'nda çadırların kurulduğunu bildirdi.

Evinden ve bulunduğu yerden tedirgin olanların burada kalabileceğini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Hasar tespit komisyonları dünden bu yana görev yapıyor. Oturulamaz raporuna yönelik henüz bir tespit olmadı. O bakımdan çok şükür ediyoruz. İnşallah devletimiz sahip olduğu imkan ve kapasiteyle vatandaşımızın hem huzuru hem güvenliği hem de rahatı için şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini vermeye devam edecek."

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