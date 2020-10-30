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Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Barış Kılıç   | 30.10.2020
Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Ankara

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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