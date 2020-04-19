Kuru üzüm tanıtımına sanatçılar, sporcular ve milletvekillerinden destek
Yurt dışında büyük rağbet gören Türkiye'nin kuru üzümünün yurt içinde de tüketiminin artırılması ve Kovid-19 tedbirlerine destek olunması için Alaşehir Ticaret Borsası tarafından "Evde Kal Hayatta Kal, Kuru Üzüm Ye Zinde Kal" kampanyası başlatıldı.
Ankara
Yurt dışında büyük rağbet gören Türkiye'nin kuru üzümünün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu bu dönemde yurt içinde de tüketiminin artırılması amacıyla Alaşehir Ticaret Borsası tarafından "Evde Kal Hayatta Kal, Kuru Üzüm Ye Zinde Kal" kampanyası uygulamaya konuldu. Kampanyaya sanat, spor, iş, bürokrasi ve siyaset dünyasından birçok ünlü de çektikleri videolarla destek verdi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de üretilen üzümler, çoğunlukla kuru ve sofralık olarak tüketilmekle birlikte, önemli bir kısmı ihraç ediliyor.
Protein ve karbonhidrat kaynağı olan kuru üzüm, içeriğindeki demir, fosfat, kalsiyum ve diğer mineral maddeler ile A, B1, B2, B6, C vitaminlerinden dolayı, dünyada gittikçe artan miktarlarda talep görüyor.
Özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlıklı gıda tüketimi konusundaki bilincin yüksek olması beslenme alışkanlıklarında bu tip ürünlerin daha fazla yer almasını beraberinde getirirken, bu açıdan kuru üzümün gelecek yıllarda, dünya gıda pazarından daha büyük pay alacağı tahmin ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede geçen yıl 4,1 milyon ton üzüm üretildi. Yurt dışı talebinin de etkisiyle kurutulan çeşitlerin üretimi artarken, geçen yıl itibarıyla kurutmalık üzüm üretimi 1,6 milyon tona çıktı.
2019'da 270 bin ton kuru üzüm ihracatı yapılırken, ihracat değeri yarım milyar doları aşarak 574 milyon doları buldu.
Bu sene ilk iki ayda 81 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleştirildi. Daha sonra dünyada etkili olan Kovid-19 önlemleri nedeniyle ihracatta da yavaşlama oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla uygulamaya alınan temassız ticaret ile ihracatın devamı sağlanırken, yurt dışında büyük rağbet gören kuru üzümün yurt içinde de tüketiminin artırılması amacıyla Alaşehir Ticaret Borsası tarafından "Evde Kal Hayatta Kal, Kuru Üzüm Ye Zinde Kal" kampanyası başlatıldı.
Yavuz Bingöl, Serkan Boran, Melih Ekener, Cansu Fırıncı, Mesut Akusta, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Osman Albayrak'ın da aralarında olduğu sanatçılar kampanyaya Kovid-19 günlerinde evlerinden ve iş yerlerinden çektikleri videolarla destek verdi.
Ayrıca, futbolcu Elyasa Süme, voleybolcu Sinem Yıldız da kampanyaya katılarak videolarıyla kuru üzüm tüketiminin artırılmasını teşvik etti.
İhracatçı birlik başkanları, siyasetçiler ve bürokratlar, kampanyaya destek verenler arasında yer aldı.
"Zorlu günleri hep birlikte, sağlıklı ürünler tüketerek atlatacağız"
Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, besin değeri yüksek ve içinde bol antioksidan bulunan çekirdeksiz kuru üzüm tüketiminin artırılmasını ve halkın özellikle Kovid-19'un etkili olduğu salgın dönemini sağlıklı ve dirençli bir şekilde geçirmesini hedeflediklerini söyledi.
Her gün bir avuç sofralık çekirdeksiz kuru üzüm tüketmenin, çocuklarda beyin gelişimini olumlu etkilediğini, bunun yetişkinlere de enerji vererek dirençli bir bünyeye sahip olmalarını sağladığını belirten Soygür, "Bilimsel olarak yapılan çalışmalar bunu kanıtlamıştır." dedi.
Özellikle Avrupa'da kuru üzüm tüketiminin ulaştığı noktaya dikkati çeken Soygür, şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği ülkelerinde çekirdeksiz kuru üzüm tüketimi Türkiye'deki tüketimden 5 kat fazla. Türkiye'yi de bu tüketim miktarına ulaştırmak istiyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız zorlu günleri hep birlikte, sağlıklı ürünler tüketerek daha kolay atlatacağımıza inanıyorum. Bu projede bize destek veren herkese Alaşehir Ticaret Borsası olarak teşekkür ederiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.