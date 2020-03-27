Euro
7.14
Dolar
6.44
BIST 100
89,128.06
Altın
1,628.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Sefa Şahin   | 27.03.2020
Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-3 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması istendi.

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimlerinin de uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması gerektiği ifade edilen yazıda, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da 'Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma' yasaklandı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Benzer haberler

Trump'tan 'ventilatör üretimi' sözünde durmayan General Motors'a eleştiri

Trump'tan 'ventilatör üretimi' sözünde durmayan General Motors'a eleştiri

Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi